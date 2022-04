Hockey: Florent van Aubel est forfait pour l’EHL

Dimanche après-midi, lors de la visite de la Gantoise, à Brasschaat, l’attaquant du club anversois avait déjà annoncé la couleur en expliquant, en avant match, qu’il souhaitait prendre le temps pour se remettre de la commotion cérébrale occasionnée, il y a 10 jours à l’entrainement. Et ce mercredi soir, il a préféré mettre un terme à toutes spéculations en annonçant qu’il ne participerait pas à l’EHL, ce week-end, avec le Dragons. « J’ai pris la décision de faire l’impasse sur la compétition européenne. Je veux faire passer ma santé avant toutes choses. Pour être honnête, j’ai encore énormément de maux de tête et je ne me sens pas du tout en forme. A côté de cela, je dors également très mal. Et avec tout ce que l’on entend autour des commotions cérébrales, je ne veux surtout pas prendre le moindre risque. »

Quelques jours après ce choc frontal avec l’un de ses coéquipiers, lors de l’entrainement du vendredi, Florent van Aubel avait essayé de reprendre en douceur en allant courir. Mais l’expérience ne s’était pas bien déroulée. Raison pour laquelle il avait déjà dû être forfait pour ce match capital face aux Flandriens. « J’ai couru, la semaine dernière, mais j’ai senti une pression dans ma tête. Il m’est impossible de faire le moindre effort. Et je dois admettre que cela s’est un peu empiré ces derniers jours. Donc pas d’EHL, ni probablement de dernier match de championnat avec le Dragons au Léopold. D’autant plus que nous n’avons plus rien à gagner cette saison en Division d’honneur. Cette fin de saison ne se termine donc, certainement pas, comme je l’avais espéré. Je ne serai pas non plus, à Amsterdam, avec mes coéquipiers car je dois me reposer. Et je dois aussi éviter de multiplier les stimuli. »