Sortie du nucléaire: la centrale au gaz de Luminus à Seraing remplacera celle d’Engie à Vilvorde Le « re-run » demandé par le gouvernement a permis de sélectionner le projet de Luminus. Les riverains s’inquiètent de la proximité avec l’autre future nouvelle centrale au gaz, celle des Awirs.

Luminus construira sa nouvelle centrale sur son site en bord de Meuse, où se trouve la centrale actuelle. - Pierre-Yves Thienpont.

Publié le 13/04/2022

Le gestionnaire du réseau de transport haute tension, Elia, a publié ce mercredi en soirée le résultat de la relance (ou « re-run ») de la première enchère du mécanisme de rémunération de capacité (CRM), le système de subsides aux moyens de production destinés à pallier la fermeture de cinq des sept réacteurs nucléaires belges d’ici 2025. C’est le projet de centrale au gaz (870 MW) de Luminus, à Seraing, qui remplacera le projet d’Engie à Vilvorde. Ce dernier n’avait pas pu obtenir son permis à l’échéance fixée par le gouvernement, soit le 15 mars dernier. « Le gouvernement fédéral a donné l’instruction de résilier le contrat avec Engie », a indiqué Elia dans un communiqué. « Cette centrale est désormais remplacée par une centrale au gaz de Luminus à Seraing ». Luminus dispose du permis requis, note encore Elia. À lire aussi Prolongation du nucléaire: pourquoi la négociation sera dure avec Engie « Nous nous réjouissons du résultat », a réagi Luminus. « Nous avons en effet un très bon projet qui dispose d’un permis définitif et sans appel. Le projet bénéficie également d’un bon soutien local car il sera réalisé sur le site de la centrale à gaz existante. Sa sélection concrétise notre volonté de répondre aux enjeux énergétiques du marché belge et de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du pays. Nous mettons tout en œuvre pour être prêts à temps et nous commençons donc les travaux préparatoires. Cette centrale à gaz remplacera avantageusement des centrales au gaz existantes, qui approchent leur fin de vie. ». La nouvelle centrale de Seraing viendra compléter l’autre projet déjà retenu en octobre dernier, celui d’Engie aux Awirs.

À lire aussi Tinne Van der Straeten: «On a décidé de faire plus de renouvelable, c’est ça qui est important pour moi» Prix non public « Comme le prévoit la loi, le prix offert était identique à celui lors de l’enchère d’octobre », a indiqué Elia. Mais « étant donné qu’un seul candidat a été sélectionné dans ce re-run, le prix moyen de la première enchère n’est pas rendu public. En effet, une publication fausserait le marché étant donné que la confidentialité des dossiers introduits par Luminus et Engie ne serait plus respectée ». Au terme de l’enchère d’octobre, qui avait permis à Elia de retenir quarante projets pour une capacité totale de 4,44 GW, le prix moyen annuel pondéré des subsides attribués était de 31.671 euros/MW, soit un coût estimé de 140 millions d’euros pour la première année de fonctionnement du CRM. A ce montant, il faudra toutefois encore ajouter les subsides demandés par les projets qui seront retenus lors du deuxième round d’enchères un an avant la période de fourniture du courant. « Le coût total du CRM pour la période de fourniture 2025-2026 ne peut d’ailleurs pas être déterminé pour le moment, car une nouvelle enchère aura lieu en 2024 pour la même période de livraison », rappelle Elia. À lire aussi La Belgique sur la «bonne trajectoire» pour sortir complètement du nucléaire Pour la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), « il s’agit d’une nouvelle étape importante pour sécuriser l’approvisionnement en électricité de notre pays, garantir la sécurité des investissements pour les entreprises et offrir à nos concitoyens et nos entreprises une électricité abordable ». Rappelons que la ministre négocie actuellement avec Engie les conditions de la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange3), telle que décidée le 18 mars dernier par le gouvernement.