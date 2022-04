Coronavirus: Molenbeek impose à nouveau le port du masque

La nouvelle tombe ce mercredi après-midi. Selon Sudinfo, Molenbeek réintroduit le port du masque dans l’espace public. L’information étonne. Plusieurs rédactions souhaitent la vérifier. Elles contactent la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). La socialiste tombe elle-même des nues. Son ordonnance de police date après tout du début du mois. « Je ne m’attendais pas à ce que cela s’emballe comme ça », souffle-t-elle. Elle a remusclé sa réglementation covid pour la période entre le 1er et le 30 avril. « Il y avait déjà une ordonnance de police reconduite et modifiée de mois en mois. Je l’ai un peu durcie pour ce mois. » À la décharge des journalistes, une grande partie des Molenbeekois ignoraient également l’existence de ladite ordonnance. Ce mercredi après-midi, quasi aucun passant ne se couvre le nez et le visage dans la chaussée de Gand. L’affichage s’avère inexistant et les commerçants ne croient pas à l’information. « Je n’ai jamais entendu parler de ça », lâche, incrédule, un vendeur de vêtements.