Le Final Four de la Nations League en Belgique? Voici où se joueraient les matches

La Belgique figure parmi les quatre candidats à l’organisation du Final Four de la Nations League en juin 2023.

« Si la candidature belge est retenue, les matches se joueraient au Stade Roi Baudouin de Bruxelles et au Stade Maurice Dusfrasne du Standard de Liège », a confirmé l’Union belge de football.

La Belgique, la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles ont envoyé leur candidature pour organiser le Final Four de la Ligue des Nations de football, en juin 2023, a annoncé l’UEFA, l’Union européenne de football, mercredi.

Le finale à quatre se déroulera du 14 au 18 juin 2023 et les candidats devaient envoyer leur dossier d’intention pour mercredi. Les pays intéressés, qui figurent d’ailleurs tous dans le même groupe de la prochaine édition, ont désormais jusqu’au 5 octobre au plus tard pour rentrer la version définitive de leur dossier. Le pays hôte sera désigné en janvier prochain.

« Il était temps que nous puissions à nouveau nous présenter pour organiser un grand événement international de football, ce qui n’est pas évident dans notre pays qui compte des infrastructures footballistiques limitées », a commenté Peter Bossaert, le directeur général de la fédération belge dans un communiqué. « Mais la phase finale de la Ligue des Nations est un événement footballistique compact avec quatre matches dans deux stades. Je suis très reconnaissant envers la Ville de Bruxelles concernant sa volonté d’effectuer les interventions nécessaires à l’amélioration du confort du Stade Roi Baudouin et à la Ville de Liège pour l’organisation de l’autre demi-finale et de la petite finale. Si toutes les planètes s’alignent, que notre candidature est retenue et que nous pouvons nous qualifier pour la phase finale de la Nations League, cela signifierait qu’après une longue attente, nous pourrions à nouveau offrir à nos supporters, ici dans notre pays, l’atmosphère des véritables finales européennes ».