Le président polonais sur la guerre en Ukraine: «De telles atrocités ne peuvent avoir été commises que par des zombies»

M. Duda et les trois présidents baltes ont été reçus à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour un « déjeuner de travail », après s’être rendus à Borodianka, une petite ville près de la capitale, pilonnée et détruite par les soldats russes.

Le président polonais Andrzej Duda, en visite à Kiev, a estimé mercredi que la Russie ne menait pas une simple guerre en Ukraine mais était coupable de « terrorisme » et de « cruauté ». « Ce n’est pas une guerre, c’est du terrorisme. Si quelqu’un envoie des avions et des soldats pour bombarder des zones résidentielles et tuer des civils, ce n’est pas la guerre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse commune avec ses homologues ukrainiens, letton, lituanien et estonien.

« C’est de la cruauté, du banditisme, du terrorisme », a-t-il martelé, jugeant qu’il s’agissait là « du visage de l’agression russe contre l’Ukraine, que nous devrons jamais accepter ».