Un Mondial au Qatar beaucoup plus cher

On a déjà beaucoup dit sur l’aspect démesuré de cette Coupe du monde de football, qui se déroulera au Qatar, en hiver, du 21 novembre au 18décembre. Une fois la liste des équipes nationales composée et le calendrier des rencontres fixé, il restait un «détail» à fixer pour les fans de foot: comment se rendre à Doha pour voir les Diables rouges et à quel prix. C’est là qu’on se rend compte que cette fête mondiale ne sera populaire que devant les écrans de télé. C’est peut-être ça le deal initial. En gros, de Belgique, pour assister à un ou à des matches de ce Mondial, il faut obligatoirement adhérer aux forfaits (avion aller-retour, hôtel, accès aux matchs) proposés par l’organisateur et Qatar Airways.