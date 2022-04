Tibor Balog: «Tout le monde a profité de ces victoires, sauf moi»

Entraîneur du Sporting durant dix-sept rencontres de la saison du sacre au second échelon national, Tibor Balog est certainement le principal artisan du titre carolo de la saison 2011-2012. Pourtant, alors que les Zèbres filaient vers la D1 après un début d’exercice très mitigé sous Jos Daerden, Abbas Bayat a profité d’un partage contre Boussu Dour concédé à la 95e minute, et successif à un 15/15, pour le licencier. Dix ans plus tard, cette mise à l’écart reste évidemment un souvenir douloureux pour l’entraîneur hongrois.

Quels souvenirs avez-vous de cette saison en D2 avec le Sporting ?