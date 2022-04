Jos Daerden a réclamé… sa prime de titre

Licencié après six journées de championnat et un bilan de 8/18, insuffisant pour le candidat au titre qu’était inévitablement le Sporting de Charleroi, Jos Daerden n’a pas tout perdu dans l’aventure carolo de la saison 2011-2012. Le contrat que lui avait offert Abbas Bayat en début d’exercice lui avait en effet permis de réclamer une… prime de champion.

Et malgré son début de saison bien insuffisant sportivement et alors que les Zèbres connaissaient de très grosses difficultés financières, le père de Koen a tout de même réclamé son dû, ce qui n’a que très peu plu au sein du matricule 22, compte tenu du bilan sportif qui était le sien et qui n’avait nullement permis d’envisager le titre en début de saison.

Outre Jos Daerden, le Sporting de Charleroi avait donc connu deux autres entraîneurs principaux cette saison-là puisque Tibor Balog puis Dennis Van Wijk avaient ensuite été T1 au Mambourg.