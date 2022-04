Guerre en Ukraine: la Russie connaît une perte matérielle majeure

L’équipage du croiseur russe Moskva a été entièrement évacué, alors que le bâtiment a été «gravement endommagé» par une explosion de munitions causée par un incendie, ont rapporté jeudi les agences d’Etat russes, citant le ministère de la Défense.

«En raison d’un incendie, des munitions ont explosé à bord du croiseur lance-missiles Moskva. Le navire a été gravement endommagé», selon le ministère cité par les agences Tass et Ria Novosti. L’équipage a été entièrement évacué et une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie, a-t-il ajouté.