Bonne nouvelle pour Wout van Aert, qui va participer à Parix-Roubaix

Remis de son infection au Covid, le Belge fait partie de la sélection de Jumbo-Visma pour la course mythique.

Wout van Aert épinglera un dossard dimanche matin pour participer à Paris-Roubaix (WorldTour), a annoncé son équipe Jumbo-Visma jeudi matin. Le champion de Belgique revient à la compétition après avoir manqué le Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race après un test positif au Covid-19.

Vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad et du E3 Harelbeke cette saison, Van Aert a été déclaré apte à affronter les pavés de ce Monument cycliste. « Nous sommes très prudents avec nos coureurs après une infection au Covid-19 », a assuré le directeur sportif Merijn Zeeman. « Le staff médical a eu un rôle important dans cette décision et nous avons analysé la situation tous ensemble. Un médecin a suivi Wout pendant quatre jours afin d’observer les réactions de son organisme aux entraînements. Le staff médical a estimé en début de semaine qu’il était totalement apte à fournir des efforts au plus haut niveau. »