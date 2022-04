L’après-match entre Manchester City et l’Atlético dégénère totalement: les joueurs veulent en venir aux mains, la police a dû intervenir (vidéo)

Manchester City s’est qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi, au terme d’une fin de match très tendue face à l’Atlético Madrid. Felipe a notamment été exclu dans les dernières minutes du temps réglementaire, et Stefan Savic s’est tristement illustré en mettant Phil Foden au sol et en tirant les cheveux de Jack Grealish en moins d’une minute.

Mais les tensions n’en sont pas restées là et une altercation entre plusieurs joueurs a eu lieu dans le tunnel des joueurs, alors que les deux équipes se dirigeaient vers les vestiaires. Selon les médias britanniques, c’est une nouvelle fois Savic qui en serait à la base, et qui aurait échangé des coups avec Jack Grealish. Le défenseur de l’Atlético Sime Vrsaljko semble également avoir craché sur les joueurs de City, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. BT Sport a ajouté qu’une intervention de la police avait été nécessaire pour séparer les joueurs.