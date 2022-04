Diego Simeone n’a pas apprécié les déclarations de Pep Guardiola: «Les personnes très intelligentes peuvent, avec des mots élogieux, vous mépriser»

Éliminé après une fin de match très tendue face à Manchester City ce mercredi, Diego Simeone n’a pas apprécié certaines déclarations faites par Pep Guardiola après le match aller, et il l’a fait savoir. Interrogé après la rencontre, le coach de l’Atlético a admis qu’il s’était senti mépriser par son homologue cityzen.

Simeone a ensuite tenu à féliciter ses joueurs pour leur engagement lors de cette double confrontation : « J’ai des priorités dans la vie. La première est de gagner. Ensuite, c’est d’être fier de ce que nous faisons. Nous avons des supporters extraordinaires qui poussent l’équipe et qui répondent à ce que nous avons montré. Je suis fier de ce qu’est l’Atlético. Nous avons rivalisé avec nos manières, peut-être bonnes, mauvaises ou que nous n’aimons pas, mais nous rivalisons. Ces joueurs y sont parvenus. Plonger tête la première pour le ballon, tout donner sachant que les rivaux sont meilleurs. C’est clair que nous n’avons pas gagné et c’est la chose la plus importante. »