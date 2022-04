Guerre en Ukraine: l’évacuation de civils reprend après un jour de suspension

L’Ukraine a annoncé jeudi une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu.

A Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, « les restes des unités ukrainiennes et des nazis (du régiment) Azov présents dans la ville sont bloqués et privés de la possibilité de sortir de l’encerclement » , a par ailleurs assuré M. Konachenkov.

« Nous voyons des tentatives de sabotage et de frappes des forces ukrainiennes sur des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie, a déclaré Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère russe de la Défense.

Dans le même temps, l’ONU a estimé qu’un « cessez-le-feu général » à des fins humanitaires ne semblait « pas possible actuellement », les Nations unies attendant toujours des réponses de Moscou à des propositions concrètes en vue de l’évacuation de civils.

Peu auparavant, la Russie avait annoncé la reddition de plus de mille soldats ukrainiens dans cette cité portuaire stratégique que ses forces assiègent et bombardent depuis plus de 40 jours.