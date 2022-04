Météo: les températures s’approcheront des 20°C ce jeudi

Localement des bancs de brouillard ou des nuages bas seront encore possibles de grand matin. Au fil de la journée, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies et pourrait encore laisser échapper une ondée ci et là, surtout le long de la frontière orientale, mais le temps restera sec sur la majeure partie du pays. Le mercure s’étirera ensuite entre 14°C au littoral et 18 ou 19°C dans le centre, sous un vent faible.

En soirée, les éclaircies seront encore larges, bien que des nuages bas ou du brouillard pourraient troubler l’ouest. La nuit tirera à elle la couverture nuageuse, s’enveloppant de brouillard en certains endroits. Le thermomètre indiquera alors 4°C à 8°C.

Vendredi, de l'humidité résiduelle sera d'abord encore présente dans les basses couches de l'atmosphère. Mais un anticyclone, s'étendant de la Scandinavie à la Mer du Nord, amènera ensuite de l'air graduellement plus sec vers nos régions. La journée débutera sous la grisaille en de nombreux endroits, avec de la brume ou même du brouillard. Ensuite, la visibilité s'améliorera et le ciel deviendra plus changeant. Le temps restera généralement sec avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'en bord de mer à 17 ou 18 degrés dans le centre du pays. Le vent, d'abord faible de direction variable, s'orientera ensuite au secteur nord à nord-est et deviendra faible à modéré.

Samedi, nous resterons sous l'influence de l'anticyclone sur la Scandinavie. Le temps sera plus lumineux que les jours précédents. Quelques champs nuageux résiduels seront encore présents par endroits (et notamment sur l'est et le nord-est du territoire), mais le soleil deviendra globalement dominant. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 16 ou 17 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré d'est à nord-est.