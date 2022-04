Jets de verres, intervention de la police: de violents affrontements ont eu lieu entre les supporters de Manchester City et Chelsea à Madrid (vidéo)

De violentes altercations ont eu lieu entre les supporters de Manchester City et de Chelsea dans les rues de Madrid, comme le démontre une vidéo de Radio Marca. Pour rappel, les deux clubs anglais se déplaçaient à un jour d’intervalle dans la capitale espagnole pour y disputer leur quart de finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid pour Chelsea, et face à l’Atlético pour Manchester City. Au total, 8000 supporters anglais ont effectué le déplacement et, malgré les dispositifs de sécurité mis en place, les affrontements n’ont pas pu être évités, notamment sur la Plaza Mayor.

Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour séparer, à coup de matraque, les deux camps qui se jetaient des verres et divers projectiles.