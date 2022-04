Fusillade dans le métro à New York: le profil du suspect, déjà connu de la police

L’homme soupçonné d’avoir tiré dans le métro new-yorkais à l’heure de pointe mardi matin, provoquant le chaos et faisant 23 blessés dont 10 par balles, a été arrêté mercredi et sera poursuivi pour «attaque terroriste», ont annoncé les autorités.

Mardi matin, vers 8h30, dans un train bondé de la ligne N, le suspect, qui portait un masque à gaz, a allumé deux engins qui ont enfumé le wagon, puis a tiré sur les passagers alors que le train entrait dans la station «36th street» au sud de Brooklyn, faisant 23 blessés dont 10 par balles. Parmi les victimes hospitalisées figuraient plusieurs adolescents, avait annoncé dans la soirée de mardi la gouverneure de l’Etat, Kathy Hochul.

Qui est le suspect ?

Connu de la police, Frank James avait déjà été arrêté à 12 reprises à New York et dans le New Jersey, notamment pour infraction sexuelle, un vol ou un trouble à l’ordre public, ont précisé les autorités, mais il n’avait jamais été condamné pour un crime dans l’Etat de New York.

L’homme, qui sera présenté jeudi à la justice, devant un tribunal de Brooklyn, est désormais «sous le coup de poursuites fédérales pour son acte, une attaque terroriste dans les transports en commun», a annoncé l’agent de la police fédérale Michael Driscoll. En cas de condamnation, ce natif de New York risque «une peine de prison à perpétuité», a déclaré le procureur Breon Peace.

Des motivations à éclaircir

Ses motivations restent à éclaircir. Frank James avait une page YouTube, baptisée «prophetoftruth88» (prophète de vérité) supprimée mercredi matin pour «violation des règles communautaires» du site. Il y a publié de multiples vidéos où on le voit lancer de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, dans lesquelles il évoque les questions raciales, l’insécurité à New York, notamment dans le métro, et s’en prend aux personnes homosexuelles, ou au nouveau maire Eric Adams.

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé trois chargeurs et un pistolet Glock 17, «acheté légalement dans l’Ohio par un individu nommé Frank Robert James», selon l’acte d’inculpation.

Des fusillades en hausse depuis le covid

L’attaque a eu lieu alors que New York a été confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19, le nombre d’homicides passant de 319 en 2019 à 488 en 2021, même si le bilan annuel reste bien en deçà des plus de 2.000 par an enregistrés au début des années 1990.