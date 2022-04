Festival de Cannes: les frères Dardenne et Lukas Dhont en compétition pour la Palme d’Or

Plus de 2.000 films ont été soumis, dont une vingtaine pourront briguer la Palme d’Or, après le sacre aussi décoiffant que clivant de la Française Julia Ducournau, l’an dernier, pour son oeuvre gore et féministe « Titane ».

Hors compétition, le Festival a déjà annoncé la présence de Tom Cruise, de retour dans le cockpit pour présenter, 35 ans après, une suite au mythique « Top Gun », et le biopic très attendu « Elvis » par Baz Luhrmann (« Moulin rouge »).

Le film d’ouverture sera « Z », de Michel Hazanavicius, nommé hors compétition.

Deux films belges en compétition

Les derniers films de David Cronenberg, James Gray, ou encore Ruben Östlund seront en lice en mai pour la Palme d’Or, a annoncé le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux lors de la conférence de presse de présentation. Au total, 18 films ont été annoncés pour la plus prestigieuse des compétitions de cinéma au monde dont trois de réalisatrices : les Françaises Claire Denis et Valeria Bruni Tedeschi, et l’Américaine Kelly Reichardt.

Le film « Tori et Lokita » de Luc et Jean-Pierre Dardenne sera présenté en compétition pour la Palme d’Or. Cette fois, les deux frères proposeront de plonger dans l’histoire de deux jeunes exilés, au lien indéfectible, venus s’établir en Belgique. Habitués des marches, les deux cinéastes ont déjà obtenu deux Palmes d’Or pour « Rosetta » (1999) et « L’Enfant » (2005). Lors de leur dernier passage sur la Croisette, le duo avait par ailleurs remporté le Prix de la mise en scène avec « Le Jeune Ahmed ».

Le film « Close » de Lukas Dhont sera présenté aussi en compétition. Le jeune cinéaste belge signe un film sur l’amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l’histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare.En 2018, Lukas Dhont s’était fait remarquer sur la Croisette avec son premier film « Girl », présenté dans la section « Un Certain Regard », qui lui avait valu quatre récompenses. Il s’était ainsi vu décerner la Caméra d’Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le Prix d’interprétation dans la section « Un Certain Regard », le prix indépendant « Queer Palm » pour son traitement des thématiques altersexuelles et le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section « Un Certain Regard ».

A la conquête des réseaux sociaux

Le Festival, qui retrouve ses dates habituelles d’avant la pandémie -du 17 au 28 mai- et entend renforcer son écho médiatique et sur les réseaux sociaux au-delà de la France en remplaçant Canal+, partenaire historique, par un attelage France Télévisions-Brut-TikTok, pourrait offrir une tribune à des cinéastes ukrainiens, ou à des Russes en rupture avec le régime de Vladimir Poutine.