Marc Van Ranst sur le retour du masque à Molenbeek: «Cette solution n’est pas très élégante»

Depuis que nous sommes passés au code jaune le 7 mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans l’espace public. Les seules exceptions qui demeurent sont les transports en commun et les établissements de soins.

Le virologue n’a jamais été un grand adepte du port du masque en extérieur. « Sauf dans les situations où il y a un très grand nombre de personnes proches les unes des autres. Vous aurez plus d’effet si vous vérifiez la ventilation à l’intérieur. (…) Cela me semble plus utile qu’un masque buccal obligatoire, plus symbolique, en plein air. La bourgmestre veut peut-être envoyer un message à la population : qu’elle fasse attention. »