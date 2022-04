Guerre en Ukraine: les évacuations ont repris, perte importante pour l’armée russe

Au moment où l’armée russe est en passe de prendre le contrôle du port stratégique de Marioupol, sur la mer d’Azov, et d’étendre son offensive dans le sud et l’est de l’Ukraine, le croiseur lance-missiles Moskva a été « gravement endommagé », selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences d’Etat Ria Novosti et Tass.

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, ayant été « gravement endommagé » par une explosion de munitions selon Moscou, et par des frappes de missiles selon des responsables ukrainiens.

« En raison d’un incendie, des munitions ont explosé à bord », et l’équipage a été entièrement évacué, a indiqué le ministère, précisant qu’une enquête était en cours pour déterminer l’origine de cet incendie.

Des missiles ukrainiens

Les autorités locales ukrainiennes ont affirmé pour leur part que le Moskva avait été touché par des missiles. « Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d’importants dégâts à ce navire russe », s’est félicité le gouverneur ukrainien de la région d’Odessa, Maxime Martchenko.

Un porte-parole de l’administration militaire d’Odessa, Serguiï Bratchouk, a indiqué sur Telegram que « selon des données disponibles », des missiles ukrainiens étaient « à l’origine des sérieux dommages » subis par le navire. « Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé », a toutefois déclaré un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch.

Des évacuations depuis Marioupol

L’Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu. « Neuf couloirs humanitaires sont prévus aujourd’hui », a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Selon elle, un premier couloir sera mis en place entre Marioupol, port dévasté après plus de 45 jours de siège, et Zaporijjia plus au nord, et de Berdiansk, Tokmak et Energodar vers Zaporijjia.