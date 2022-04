Hockey: le Dragons veut renouer avec son prestigieux passé européen

Après une saison décevante et l’élimination de la course pour le titre, les Anversois retrouvent l’EHL. Un rendez-vous qui pourrait leur permettre de sauver, en partie, leur saison, mais surtout de repartir sur de bonne bases pour le futur.

Ce dimanche, les derniers espoirs de playoffs se sont envolés pour les champions en titre après leur défaite, à domicile, face à la Gantoise. Une solide désillusion pour le club de Brasschaat qui ne participera pas aux demi-finales du championnat pour la première fois depuis 2009. Mais hasard du calendrier, ce vendredi, les Anversois entameront le Final 12 de l’EHL, au Wagener Stadium, à Amsterdam. Une occasion parfaite pour renouer avec des performances bien plus dignes du statut du Dragons après une saison noire et un manque de consistance qui coûte très cher aux joueurs de Michael Cosma qui avait succédé, il y a 15 jours, au Néerlandais Denis Dijkshoorn, remercié suite aux mauvais résultats engrangés depuis l’entame du second tour.