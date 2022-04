Atlético Madrid – Manchester City: l’UEFA pourrait infliger des sanctions suite aux bagarres entre les joueurs

L’UEFA pourrait saisir les images et infliger des sanctions disciplinaires suite aux débordements qui ont entaché la rencontre ce mercredi.

Faut-il s’attendre à des sanctions suite aux débordements qui ont eu lieu ce mercredi, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Manchester City ? C’est bien possible. Selon The Athletic, l’UEFA devrait se servir des images pour infliger des sanctions disciplinaires suite aux incidents qui ont eu lieu aussi bien sur le terrain, que dans le tunnel des joueurs après la rencontre.

The Independant ajoute que ce sont surtout les Madrilènes qui devraient être touchées par ces éventuelles sanctions, suite aux mauvais gestes de Savic et Vrsaljko.