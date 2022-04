Les trains vers la Côte limités durant cinq week-ends en avril et mai

Non seulement les trains seront moins nombreux mais les trajets seront plus longs.

Le trafic ferroviaire depuis et en direction du littoral belge sera dévié ou limité durant cinq week-ends d’affilée à partir du samedi 23 avril en raison de travaux, ont indiqué jeudi le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel et la société de chemins de fer SNCB.

Les travaux, effectués les week-ends du 23-24 avril au 21-22 mai compris, permettront de poursuivre la construction d’une troisième et quatrième voie entre Gand et Bruges. En conséquence, deux trains IC sur quatre ne relieront pas les deux villes durant cette période. L’ajout de deux voies rendront la Côte plus accessible aux voyageurs et voyageuses comme aux trains de marchandises, explique Infrabel. Sur ce tronçon, des travaux d’entretien et de renouvellement de l’infrastructure ferroviaire seront également menés.