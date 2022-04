Raoul Ehren prolonge à la tête des Red Panthers jusqu’à Paris 2024

Le Brabançon de 48 ans a dirigé l’équipe nationale belge féminine de hockey pour la première fois en octobre 2020 et était initialement sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022, prévue du 1er au 17 juillet aux Pays-Bas et en Espagne.

« J’ai vraiment apprécié ces deux dernières années. La confiance dans le programme, les progrès que nous avons réalisés et le potentiel pour l’avenir ont rendu la décision facile », a dit Raoul Ehren, cité par l’ARBH. « Ce qui a également fait la différence, c’est l’environnement ’High Performance’ que nous avons développé en Belgique. Nous disposons d’athlètes expérimentés de grande qualité, de jeunes pousses prometteuses qui pointent leur nez à la fenêtre et d’un excellent staff d’encadrement. Je suis convaincu que si nous continuons à nous développer, nous avons tout ce qu’il faut pour briguer des médailles lors de grands événements à venir. »

Depuis la prise de pouvoir d’Ehren, les Red Panthers ont notamment terminé à la 3e place de l’Euro 2021 et ont atteint la 7e place du classement mondial, le meilleur classement de leur histoire.

La Belgique, actuellement 8e mondiale, affrontera à deux reprises les États-Unis lors 14 et 15 mai lors d’une double confrontation en Hockey Pro League jouée en Caroline du Nord. Les Red Panthers figurent actuellement à la 5e place avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites. Elles ont battu à deux reprises l’Allemagne et ont affiché de belles dispositions lors des deux duels contre les Pays-Bas, doubles championnes du monde et championnes olympiques en titre.