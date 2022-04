D’aucuns exigent de faire payer l’exploitation du motif léopard

Les imprimés léopard confèrent aux personnes qui les portent toute la grâce et la puissance de cet élégant prédateur. Ils ont toujours eu énormément de valeur dans la mode.

Au final, le secretary of style d’une ancienne Première dame américaine peut être tenu pour responsable de cet imbroglio. En 1962, Oleg Cassini a conçu un manteau de fourrure sans pareil pour sa cliente, Jackie Kennedy : deux pièces, longueur genou, coupe en A et en fourrure de léopard véritable. L’épouse du président en a probablement été ravie, tout comme le monde de la mode.

Ce ne fut pas le cas en revanche des défenseurs des animaux : on estime à 250.000 le nombre de léopards qui ont été tués au cours des dix années qui ont suivi, afin d’utiliser leur fourrure dans le milieu de la mode. Tant et si bien que le félin s’est retrouvé, en 1973, dans la liste des espèces menacées établie dans le cadre de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore.