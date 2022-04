Hockey: les Gantoises en EHL avec certaines ambitions

Pour la toute première participation belge à la prestigieuse compétition européenne féminine, les Flandriennes n’auront rien à perdre à Amsterdam. Ce qui n’empêche qu’elles aborderont le rendez-vous avec la volonté de performer et de monter en puissance avant les playoffs.

Si Gand domine la compétition belge de la tête et des épaules depuis 2 ans, les championnes en titre sont bien conscientes qu’elles auront fort à faire lors de ce premier week-end européen en EHL. Un rendez-vous que les joueuses attendent avec impatience, depuis des mois, et qui offrira une magnifique expérience au groupe qui caracole en tête de la Division d’honneur avec 61 points soit 14 unités de plus que le Dragons, son premier poursuivant alors qu’il ne reste qu’une journée de la phase classique à disputer. « Nous sommes sereines même si c’est la première fois depuis un petit temps que nous nous retrouverons dans une telle situation », explique Emilie Sinia, la meilleure buteuse du championnat de Belgique avec 21 réalisations. « Pour la première fois, nous endosserons le costume d’outsider alors que nous sommes habituées à gagner. Nous devrons impérativement remporter ce premier duel face à Surbiton, ce vendredi matin, à un horaire peu habituel puisque nous jouerons à 09h30.