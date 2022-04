Elon Musk propose de racheter «100% de Twitter» et de sortir l’entreprise de la Bourse

Dans un document transmis mercredi au gendarme de la Bourse américaine, M. Musk précise qu’il s’agit de « sa meilleure offre et de son offre finale » et menace, en cas de refus, de « réexaminer sa position d’actionnaire » au sein du réseau social.

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a proposé de racheter l’intégralité du réseau social Twitter au prix unitaire de 54,20 dollars par action et de sortir l’entreprise de Wall Street., apprend-on jeudi d’un document du gendarme de la Bourse aux États-Unis, la SEC. Il propose de sortir l’entreprise de Wall Street. Suite à cette annonce, l’action de Twitter bondissait de 11,34 %, à 51,05 dollars, dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

À lire aussi Pourquoi Elon Musk, le patron de Tesla, se lance à l’assaut de Twitter

Pourquoi une telle proposition ?

S’adressant dans une lettre au président du conseil d’administration de Twitter Bret Taylor, Musk affirme avoir investi dans la plateforme en raison du rôle majeur qu’elle joue en faveur « la liberté d’expression à travers la planète » qui est, selon lui, « un impératif sociétal d’une démocratie fonctionnelle ».

« Toutefois, depuis que j’ai réalisé mon investissement, je me suis rendu compte que l’entreprise ne prospérerait pas et ne servirait pas son impératif sociétal sous sa forme actuelle », estime-t-il, proposant de retirer Twitter de la cote new-yorkaise.

« Je propose d’acheter 100 % de Twitter au prix de 54,20 dollars par action en numéraire, soit une prime de 54 % par rapport à la veille du début de mon investissement dans Twitter et de 38 % par rapport à la veille de l’annonce publique de mon investissement », détaille le patron-milliardaire.

Les chiffres avancés par M. Musk valoriseraient Twitter à 43,4 milliards de dollars, contre environ 37 milliards à l’heure actuelle.

La réponse de Twitter

Twitter a indiqué jeudi qu’il allait « examiner avec attention » l’offre du patron de Tesla Elon Musk de racheter l’entreprise et de la retirer de la Bourse new-yorkaise. Le réseau social a indiqué dans un communiqué « avoir reçu l’offre non sollicitée et non contraignante d’Elon Musk d’acquérir l’ensemble des actions ordinaires en circulation de l’entreprise au prix de 54,20 dollars en numéraire ».