Guerre en Ukraine: la grande démission de l’ONU

Dans le tumulte du 24 février, jour J de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des cris d’orfraie s’élèvent à New York, sur les rives de l’East River : comment est-ce possible ? Comment a-t-on pu laisser faire une chose pareille ? Comment l’Organisation des Nations unies, dont le siège se trouve dans le quartier de Turtle Bay, à Manhattan, et dont la mission depuis 1945 consiste à préserver la paix et la sécurité internationales, a-t-elle pu renoncer à ses valeurs et laisser commettre pareilles atrocités ?