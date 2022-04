Israël fête les Pâques juives et chrétiennes dans l’appréhension

Cette année, la ville sainte vit une situation inédite depuis plus d’une décennie : les Pâques chrétiennes et la Pâque juive se déroulent pendant le ramadan. Les fidèles craignent les tensions alors qu’une nouvelle vague d’attentats frappe le pays.

C’est parfois un simple problème de circulation. Ce vendredi, le chemin de croix, qui fait traverser les pèlerins catholiques et protestants de l’ouest à l’est de la vieille ville de Jérusalem, a été avancé d’une heure, à 10h30. Ceci pour éviter les embouteillages dans les ruelles étroites et tortueuses quand les musulmans se rendront à l’esplanade des mosquées du nord vers le sud. De nombreux permis de visite ont été accordés aux Palestiniens de Cisjordanie. Aucune limite n’a été fixée pour l’affluence sur l’esplanade, très fréquentée. Et le jour d’après, le samedi, ce sera au tour des juifs de célébrer leur Pâque au pied du mur des Lamentations.