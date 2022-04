Pâque et Pâques: l’important n’est pas d’y croire, mais de se retrouver

La sécularisation de nos sociétés n’a pas éteint les fêtes pascales. Elles restent un moment de retrouvailles et de partage de la table. Et parfois de trêve, en dépit des conflits qui ensanglantent la planète.

Célébrer Pâque(s), c’est, au sens historique, d’abord fêter le printemps. Les cérémonies religieuses et les festivités qui réunissent juifs et/ou chrétiens plongent en réalité leurs racines dans d’anciennes cultures antiques où se bousculaient prêtres et prêtresses. La renaissance de la nature faisait alors l’objet de dons aux divinités. Juifs et chrétiens ont ainsi récupéré cet héritage païen pour lui donner une signification qui cadre avec leur histoire propre et avec leurs prescrits religieux.