L’Excel Mouscron, à nouveau sans licence, ne peut garantir sa continuité sans repreneur

Plus sérieuse encore, la situation financière de Mouscron, avant-dernier de D1B Pro League et sportivement sauvé, menace sa pérennité si le club hennuyer ne trouve pas de repreneur, souligne la presse belge. La Commission des Licences a aussi insisté sur le fait que Mouscron avait fourni des faux documents pour obtenir des licences précédemment (à partir de 2016-2017), obtenues en appel devant la CBAS, la Cour belge d’arbitrage pour le sport.

La Commission des Licences note que le club fait « face à des besoins de liquidités importants et dès lors fait défaut à ses obligations salariales, sociales et fiscales » et qu’il reste des arriérés en matière de dettes à la fédération.

L’Excel Mouscron n’a pu apporter non plus de garantie sur sa continuité, selon la Commission qui souligne aussi que le club est visé par une instruction pénale, initiée en 2018. « Le 27 août 2020, le club a été mis en inculpation du chef de faux, usage de faux et escroquerie par le juge de l’instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles », lit-on dans le rapport.