«Lifelong learning» et employabilité

Le marché du travail et les compétences qui y sont requises sont mis au défi par les nouvelles technologies, la (dé)globalisation, la digitalisation croissante et la transition verte. Les carrières sont de moins en moins linéaires, avec des transitions plus fréquentes entre emplois et entre statuts socio-économiques.

Dans un rapport publié en novembre dernier, le Conseil supérieur de l’emploi insiste sur l’importance du « lifelong learning », c’est-à-dire la formation tout au long de la vie. Celle-ci implique de nombreux acteurs. D’une part, les travailleurs et les entreprises, qui en sont les bénéficiaires directs. D’autre part, les pouvoirs publics, à différents niveaux, et les fonds sectoriels, ainsi que les organismes de formation tant publics que privés.