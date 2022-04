Les Russes défient les sanctions occidentales

Dans le pays désormais le plus sanctionné au monde, le pouvoir a réussi à minimiser les méfaits économiques des mesures européennes et américaines.

Tout cela prouve que l’Ouest nous a toujours détestés. Poutine a raison ! » Nikolaï, retraité plus que jamais supporter du chef du Kremlin, ne décolère pas contre les Occidentaux. Au fil de l’avancée des chars russes en Ukraine, les sanctions américaines et européennes n’ont cessé de s’accumuler. Générales sur l’économie ou individuelles sur des proches du Kremlin, ces mesures n’ont toutefois pas arrêté ce que Moscou, dans une litote, nomme son « opération militaire spéciale » en Ukraine. « Sans aucun résultat… », défie Nikolaï. « Cela ne sert à rien de faire pression sur la Russie. Napoléon et Hitler ont échoué. Vous n’y arriverez pas non plus », lance-t-il.