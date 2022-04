Ahmed Hassan: «J’ai quitté Anderlecht trop tôt»

Ahmed Hassan ou la dernière grande star du Sporting d’Anderlecht, arrivé dans la capitale alors qu’il avait déjà 31 ans. C’était entre 2006 et 2008 avec, à la clé, un titre de champion et une coupe de Belgique pour l’ex-milieu de terrain aujourd’hui âgé de 46 ans. Cette fameuse Coupe remportée il y a quatorze ans au détriment de Gand et que Hassan avait fait basculer en montant au jeu peu après l’heure de jeu. Le quadruple vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (1998, 2006, 2008 et 2010), élu deux fois meilleur joueur du tournoi, jouait à la carte, au parc Astrid. Mais ses qualités intrinsèques largement au-dessus de la moyenne en avaient rapidement fait l’un des chouchous de l’exigeant public anderlechtois. Ses coéquipiers de l’époque ne digéraient pas toujours facilement de devoir défendre à dix lorsqu’il était titularisé mais, comme ce fut le cas avec Dieumerci Mbokani quelques années plus tard, la maison mauve fermait volontiers les yeux tant le talent de l’Egyptien pouvait rapporter gros.