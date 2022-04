Les frères Dardenne et Lukas Dhont en compétition à Cannes: un événement exceptionnel pour le cinéma belge

Incroyable, magnifique, unique. On le dit et on le répète depuis des années, pas de Festival de Cannes sans les Belges. Une fois encore, cela se confirme, et magistralement. Car Cannes 2022, c’est 2.200 films visionnés en provenance de 155 pays. Et notre petit pays a doublement séduit les sélectionneurs de la compétition, section la plus enviée du plus grand festival de cinéma du monde, avec un film du nord et un film du sud du pays pouvant prétendre à une Palme d’or. Formidable équilibre avec ce doublé !