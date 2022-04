«Sinfonia Eroica»: un retour en musique

A l’entrée des artistes de l’Opéra royal de Wallonie (ORW), un petit écran retransmettant en direct ce qui se passe sur le plateau attire notre regard. On y voit un groupe de jeunes gens bondir dans les airs sous un filin traversant tout le plateau. Cela se passe là, en direct, au bout d’un labyrinthe de couloirs et pourtant, instantanément, on a l’impression de se retrouver 32 ans en arrière, à Bruxelles, dans la salle du Théâtre Varia, où Michèle Anne De Mey créait Sinfonia Eroica.

Un moment unique, inoubliable pour tous ceux qui l’ont vécu avec, au final, cette gerbe d’eau éclatant en milliers de gouttelettes, suivie d’un tonnerre d’applaudissements. Et puis bien d’autres images : ces couples qui se font et se défont, ces petits pas de côté, ce mélange de jeu et de sensualité omniprésent, cette jubilation de la danse qui se transmettait instantanément au public, ce filin auquel on s’accroche pour traverser le plateau dans les airs…