Présidentielle 2022: ce que disent les derniers sondages sur l’issue du second tour

La cité portuaire, à l’instar de nombreuses grandes villes en France, a placé dimanche le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages, près de trois points devant Emmanuel Macron. Face à une dame qui l’interpelle sur la démocratie, Emmanuel Macron répond : « si on n’était pas en démocratie, vous ne pourriez pas me dire cela Madame. Il y a des pays où ce n’est pas possible, même en Europe ».

Emmanuel Macron a défendu jeudi au Havre les éoliennes honnies par sa rivale Marine Le Pen, les deux finalistes à la présidentielle confrontant durement leurs projets dans une campagne électrique avant le second tour le 24 avril. Multipliant les bains de foule, le président sortant a été accueilli à la mi-journée au Havre par son ancien Premier ministre Edouard Philippe, se mêlant ensuite à des citoyens pour échanger avec eux. Quelques militants CGT chantent « On est là », le cri du cœur des manifestations des « gilets jaunes ».

Les deux candidats accélèrent le tempo dans la dernière ligne droite avec l’objectif de convaincre les indécis, ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et les 12,8 millions de personnes qui se sont abstenues dimanche. C’est ce qu’est allé faire le Premier ministre Jean Castex à l’autre bout du monde jeudi, à La Réunion, dans ce département d’Outre-mer le plus peuplé et où 40 % des voix sont allées au leader insoumis au premier tour.

À lire aussi Présidentielle 2022: les candidats «battus» sont-ils propriétaires de leurs voix?

Pouvoir d’achat, réforme des retraites, diplomatie et construction européenne, éoliennes : le président sortant et la candidate d’extrême droite défendent des projets radicalement différents et se rendent coup pour coup. Si les sondages donnent pour l’instant Emmanuel Macron vainqueur (53 à 55 %), le match retour s’annonce beaucoup plus serré qu’en 2017. « Cette fois-ci cette stratégie du tout sauf Le Pen ne fonctionne plus, en partie d’ailleurs parce qu’elle s’est dédiabolisée, en partie parce qu’il faut convaincre les gens (…) c’est vraiment du projet contre projet, argument contre argument, ligne à ligne qu’il faut faire sur tous les enjeux qui nous séparent violemment, totalement, du projet de Marine Le Pen (…), sur tout », explique sur RFI un proche du président, Roland Lescure.