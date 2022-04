Changement de calendrier pour les matches de Nations League des Diables rouges en juin

L’Union belge de football a annoncé ce jeudi du changement dans le programme des Diables rouges en juin. Les quatre rencontres de Nations League prévues pour la Belgique en juin ont été déplacés à d’autres dates.

Ces modifications sont dues à la décision de l’UEFA de fixer le match de barrage pour la Coupe du monde entre l’Écosse et l’Ukraine le 1er juin, le vainqueur de ce duel devant affronter ensuite le pays de Galles le 5 juin pour le ticket mondial. Or, les Gallois sont dans le groupe de A4 de la Nations League où figurent également la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne.

Dès lors, les Diables affronteront à domicile la Pologne non plus le 6 juin mais le 8 juin. Les déplacements au pays de Galles et en Pologne prévus sont passés du 10 et 13 au 11 et 14 juin.

Le programme de la Belgique en juin :