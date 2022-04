Météo: l’IRM lance une alerte jaune sur toute la Belgique

Le temps restera sec en soirée et pendant la nuit. Les minima seront compris entre 4 et 8ºC, sous un vent faible de secteur nord-ouest, puis nord ou de direction variable.

Ce jeudi soir, la nuit prochaine et ce vendredi en début de matinée, du brouillard pourra progressivement concerner de nombreuses régions depuis l’ouest selon l’Institut Royal Météorologique (IRM) , qui émet une alerte jaune. On peut craindre des visibilités inférieures à 100 ou 200 m.

À lire aussi Climat: seuls des changements profonds permettront d’éviter le pire, selon le Giec

La journée de vendredi débutera sous la grisaille et un brouillard tenace au littoral. Au fil des heures, éclaircies et nuages alterneront sous des températures comprises entre 13 et 18ºC.