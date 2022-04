Du thé belge positif pour le palais et pour le climat

Distribué par Delhaize, LocalTea mise sur la culture et le traitement des feuilles en chaîne très courte au profit de la qualité gustative et de l’environnement. Une aventure prometteuse.

Le thé n’est plus l’affaire exclusive de producteurs lointains, Chine et Inde en tête. Une équipe de Néerlandais, réunie sous la bannière de LocalTea, s’est en effet lancée dans la production locale et le traitement des feuilles de théier, jusqu’à leur mise en sachet, direction les rayons des supermarchés. Elle a même développé une culture de plants… en Belgique ! Depuis l’an dernier, Delhaize vend cet assortiment de thé noir-jaune-rouge qui n’a rien à envier aux plus belles références asiatiques.