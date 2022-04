Ecole: la Ligue des familles plaide pour réduire les coûts sans attendre

« Même si le gouvernement choisit de ne pas attribuer de budget à la gratuité scolaire en primaire en 2022, il est possible – et nécessaire – de réduire les coûts pour les familles sans attendre », soutient la Ligue des familles jeudi dans un communiqué.

Alors que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’interviendra pas pour la gratuité des fournitures scolaires en primaire en 2022, la Ligue des familles plaide pour réduire les coûts pour les familles, en plafonnant les frais des voyages et des sorties scolaires. « Même si le gouvernement choisit de ne pas attribuer de budget à la gratuité scolaire en primaire en 2022, il est possible – et nécessaire – de réduire les coûts pour les familles sans attendre », soutient la Ligue des familles jeudi dans un communiqué.

Selon l’association, les voyages scolaires s’avèrent parfois coûteux. Dans l’enseignement secondaire, toutes années confondues, sur un an, un élève sur deux paye plus de 300 euros pour partir en voyage scolaire. « Mais dans certaines écoles, ça monte jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour un seul voyage », constate Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles. « De nombreuses familles ne peuvent pas se permettre de payer de telles sommes, a fortiori multipliées par deux ou trois enfants ».