Le Royaume-Uni va envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda, Amnesty International s’insurge

Le Rwanda pourra accueillir « des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir », a-t-il ajouté, décrivant ce pays d’Afrique de l’Est comme l’un des « plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan d’accueil et d’intégration des migrants. »

Daniel Sohege, directeur de l’organisation de défense des droits humains Stand For All, a déclaré à l’AFP que l’initiative du gouvernement était « inhumaine, irréalisable et très coûteuse », recommandant plutôt d’ouvrir des voies d’entrée au Royaume-Uni « plus sûres » car celles existant sont « très limitées ».