Affirmer que nous sommes tous des êtres singuliers, dotés d’une individualité qui nous distingue des autres, sonne aujourd’hui comme une évidence. Mieux : pour s’épanouir, non seulement convient-il de cultiver son particularisme, voire ses particularités, mais d’en faire des prérogatives, des droits subjectifs que l’on peut exercer sous la protection de l’Etat. Pourtant, comme l’explique Vincent de Coorebyter dans un passionnant petit essai – Un monde sans Moi est-il possible ? – l’idée d’individu est une construction sociale récente, accidentelle... et qui pourrait un jour disparaître.