An Vannieuwenhuyse, pilote des Belgian Bullets, arrête le bobsleigh

« En tant qu’athlète professionnel, j’ai toujours voulu viser le meilleur, être la meilleure… Et après presque 11 ans dans ce sport, je peux dire que j’ai atteint le plus haut niveau que j’aurais pu atteindre, et j’en suis sacrément fière », a-t-elle ajouté. « Il est maintenant temps de réfléchir au prochain chapitre de ma vie et voir ce que la vie me réserve. »