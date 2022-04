ING, sponsor des Diables rouges, se distancie de la Coupe du monde au Qatar

À défaut d’un boycott dont le prix à payer serait peut-être trop lourd pour les intérêts de certains, plusieurs sponsors des Diables rouges annoncent vouloir prendre leurs distances avec la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu à la fin de l’année. Jeudi, les sociétés Carrefour et GLS ont décidé de ne pas envoyer de représentants à Doha et de ne pas promouvoir l’événement dans les prochaines semaines. « Nous estimons qu’il vaut mieux ne pas utiliser le Mondial à des fins commerciales », a expliqué le porte-parole de GLS, firme hollandaise spécialisée dans la livraison de colis. Même philosophie chez la marque Côte d’Or qui a emboîté le pas, alors que six autres sponsors ont simplement apporté leur soutien à la Fédération belge de football, qui assure avoir fait signer une charte aux entreprises avec lesquelles elle compte collaborer sur place. La question des droits de l’Homme et des conditions de travail au Qatar y est évidemment centrale.

Si d’autres sponsors sont encore dans un processus de réflexion, c’est parce qu’ils ont un peu les fesses entre deux chaises. Adidas est également un partenaire important de la FIFA qui organise cette Coupe du monde, tandis que la société Besix a des implantations au Qatar depuis plusieurs années. Mais alors que d’autres sponsors majeurs des Diables rouges hésitent pour l’instant à suivre la levée (timide, certes) de boucliers, ING a confirmé ce jeudi adopté la même position que la maison mère aux Pays-Bas.