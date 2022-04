Philippe Gilbert avant Paris-Roubaix: «Rester dans le jeu de la course serait un bon résultat»

Philippe Gilbert a donc voulu changer son programme de courses printanières et s’orienter vers Paris-Roubaix. « C’est une demande personnelle », a indiqué le coureur wallon. « J’ai été souffrant, une sorte de bronchite, et j’ai encore des difficultés à respirer dans les côtes. Je n’ai en fait couru que dans le froid depuis le début de saison. Paris-Roubaix offre, par contre, un parcours plat, où l’effort est constant. D’où mon option. »

Philippe Gilbert a changé son planning de course du printemps il y a environ une semaine et a décidé de s’aligner à dimanche Paris-Roubaix, course dans laquelle il s’était imposé en 2019 devant l’Allemand Nils Politt. Il sera donc au départ de Compiègne dimanche au cœur de son équipe Lotto-Soudal qui sera notamment articulée autour du jeune Florian Vermeersch, deuxième en 2021. « Florian sera immanquablement plus surveillé qu’en 2021 surtout s’il se retrouve dans la même situation, à l’avant, comme l’an dernier », a indiqué Philippe Gilbert. « Ce qui est toujours compliqué, c’est de confirmer un résultat, voire de faire mieux. »

Parler d’ambition de résultat est difficile pour Philippe Gilbert, même s’il avoue que la course nordiste comporte toujours son lot de surprise. « Je suis là pour donner mon expérience aux coureurs de l’équipe, notamment dans la gestion de l’effort, de la tactique pendant la course. Si je veux penser à un bon résultat, je dirai que je devrais rester dans le jeu de la course, soit dans les 1 ou 2 minutes derrière le vainqueur. J’ai mis pied à terre mercredi à la Flèche brabançonne parce que je n’avais plus rien à revendiquer et que je voulais m’épargner pour Roubaix. »