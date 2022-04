Lukas Dhont: «J’ai beaucoup appris en travaillant avec Emilie Dequenne»

Lukas Dhont, 31 ans le 4 mai prochain, connaît Cannes pour y avoir présenté son premier long-métrage, Girl, en 2018, dans la section Un certain regard. Il y reçut le plus beau des prix, celui qu’on ne peut recevoir qu’une seule fois, la Caméra d’or. Cette fois, c’est la Palme d’or qu’il convoite avec son deuxième long-métrage, Close, retenu en compétition. « Les trois dernières semaines ont été incroyablement denses pour terminer le film à temps », nous raconte-t-il. « Puis pendant deux semaines, on a attendu. On savait que le film avait été vu par les sélectionneurs, mais on n’avait pas de nouvelles. C’est mercredi, un peu avant minuit, que j’ai reçu l’appel de la sélection dans les bureaux de Diaphana, mon producteur et distributeur français. Je suis fier, car c’est mon deuxième film et faire un deuxième film n’est pas facile. Je voulais rester fidèle au cinéma que je peux, que je veux faire. J’avais une énorme pression sur les épaules.