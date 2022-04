David Goffin, éliminé en 8es à Monte-Carlo: «Il manquait un peu la lucidité et la fraîcheur physique»

David Goffin (ATP 47) n’était pas trop déçu, jeudi, après son élimination en huitièmes de finale au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo. Après un titre à Marrakech dimanche dernier et sept victoires d’affilée, le Liégeois, 31 ans, a fini par mordre la poussière, s’inclinant 6-4, 6-1 après 1h31 de jeu contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), 22 ans.

« Ce ne fut pas un match facile », a-t-il confié à Belga après sa défaite. « Dès le début, il était très solide, il jouait très juste, il bougeait très, très bien. Aujourd’hui, je pense que c’est plus un peu plus l’état général qui manquait, la lucidité, la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique. Mon tennis était là, c’était une belle bagarre. Je me suis bien accroché pour revenir à 4-4 dans le premier set. Il manquait un peu la lucidité et la fraîcheur physique pour passer au-dessus. J’ai fait quelques mauvais choix, j’ai moins bien servi. Tout cela est un peu la conséquence de l’enchaînement de ces dix derniers jours. Je suis tout de même satisfait. C’est ultra-positif. Je me sens bien sur le court, je n’ai pas de bobos. On va désormais essayer de se reposer et de repartir pour la suite. »