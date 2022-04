Luc et Jean-Pierre Dardenne: «Marre des propos d’égout!»

Les frères Dardenne et le Festival de Cannes, c’est une histoire d’amitié, de fidélité, de reconnaissance, d’amour. Dès 1996, avec La promesse, projetée lors de La quinzaine des réalisateurs. Puis vient Rosetta, en 1999. Coup de tonnerre dans le palmarès. Le jury présidé par David Cronenberg surprend tout le monde. Le film rafle la Palme d’or et Emilie Dequenne un Prix d’interprétation. C’est le début d’une fidélité sans faille entre la compétition et les cinéastes belges. Depuis, chacun de leurs films a rejoint les grands chanceux de la compétition. En 2005, avec L’enfant, c’est l’accès au cercle très fermé des doubles palmés. Voir les frères Dardenne en compétition pour la neuvième fois, avec une régularité qu’envient bien des cinéastes, ce n’est donc pas tout à fait une surprise. Et en même temps, rien n’est jamais acquis.