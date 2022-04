Chocolat Kinder: bonne ou mauvaise surprise?

Un code couleurs aux teintes blanc lacté et orange éclatant, des lettres au dessin enfantin et un nom qui ne laisse que peu de doute sur le public cible… Voilà près de 55 ans que la marque Kinder, créée par Michele Ferrero (fils du créateur de l’entreprise éponyme), déballe sa stratégie marketing calibrée pour les enfants. Les mêmes têtes – principalement blondes – qui se retrouvent sur les panneaux publicitaires de la marque, le plus souvent un œuf à la main, le sourire aux lèvres et un verre de lait jamais très loin.