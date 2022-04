Guerre en Ukraine: adhésion à l’Otan? La Finlande et la Suède annonceront leur choix avant l’été

Les rumeurs sur une éventuelle adhésion des deux pays nordiques à l’Alliance atlantique courent depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais le calendrier vient subitement de s’accélérer. La rumeur est devenue une hypothèse plus que sérieuse. Et Moscou menace déjà.

Pas à pas, l’Otan et les pays nordiques se rapprochent. Mercredi après-midi, le gouvernement finlandais a présenté un rapport écrit sur les implications d’une adhésion à l’Alliance atlantique. Quelques heures plus tôt, la Première ministre Sanna Marin était à Stockholm pour rencontrer son homologue Magdalena Anderson et rappeler que l’annonce finlandaise était « une question de semaines, et pas de mois ». Interrogée sur ses propres intentions, la cheffe du gouvernement suédois a estimé pour sa part qu’elle ne voyait « aucune raison de reporter la décision ». La question pourrait être pliée au sommet de l’Otan prévu fin juin à Madrid.